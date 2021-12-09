Франція планує ініціювати реформування Шенгену

Президент Франції Емануель Макрон розкрив пріоритети країни на період свого головування у Раді ЄС, який розпочнеться вже у січні 2022 року. Планує реформування Шенгенської зони.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на BFM TV.

За словами Макрона, в першу чергу Франція ініціює реформування Шенгенської зони за двома напрямками: політичне управління Шенгенською зоною, в рамках якого буде створено спеціальну організацію, що проводитиме зустрічі з профільними міністрами; створення механізму термінової підтримки у разі кризи на кордоні.

"Країни, чиї межі знаходяться на зовнішньому краї ЄС, мають розраховувати на повну підтримку прикордонного агентства Frontex, а також на підкріплення поліцейських та жандармів з інших країн співдружності", - відзначив Макрон.