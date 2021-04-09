Франція вимагає від Росії припинити провокації і пояснити скупчення військ біля кордонів України

Голова МЗС Франції нагадав про повну підтримку Парижем суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів

Франція висловлює серйозну заклопотаність відносно недавніх значних переміщень російських військ у східного кордону України і в окупованому Криму, тому Париж вимагає від Росії негайних пояснень своїх дій.

Про це йдеться в заяві міністра закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріана за результатами телефонних переговорів зі своїми українським, німецьким і американським колегами, передає пресслужба французького МЗС.

"Я обговорював ситуацію в Україні в телефонних розмовах з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, держсекретарем США Ентоні Блінкеном і федеральним міністром закордонних справ Німеччини Хайко Маасом. Я підкреслив серйозну заклопотаність і велику пильність Франції щодо недавніх значних переміщень російських військ у східного кордону України і в Криму. Франція вважає важливим і невідкладним для Росії дати роз'яснення щодо рамок і обґрунтувань цих переміщень, в тому числі по каналах ОБСЄ. Ми закликаємо Росію припинити провокації і негайно вжити необхідних ініціатив для початку деескалації", - підкреслив Ле Дріан.

Також він нагадав про повну підтримку Францією суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

"У цьому контексті Франція підкреслює, що не визнає і не визнає незаконну анексію Криму Росією. Ми підтримуємо позицію стриманості і відповідальності, прийняту українською владою в цьому контексті. Я сказав усім своїм колегам, що Франція продовжить свої дипломатичні зусилля в тісному контакті з Німеччиною в рамках нормандського формату для досягнення повного виконання Мінських угод. Ці зусилля як і раніше необхідні для зниження напруженості та розв'язання української кризи", - наголошується в заяві Ле Дріана.

Нагадаємо, МЗС Росії пригрозило Україні "незворотними наслідками" вступу в НАТО. Так речник МЗС РФ Марія Захарова заявила про те, що вступ України в НАТО призвів би до масштабної ескалації на сході країни.

Після того як напередодні президент РФ Володимир Путін поговорив телефоном з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель про нарощування російських військ біля кордонів України, заступник голови адміністрації президента Росії Дмитро Козак почав погрожувати Україні "початком кінця" якщо почнуться бойові дії в Донецькій та Луганській областях, частина яких окупують підконтрольні Кремлю угруповання "ДНР" і "ЛНР". У Зеленського відповіли на погрози Кремля про "початок кінця України": "Нас точно вже не здивувати". Потім до погроз під'єдналося й відомство Сергія Лаврова. МЗС Росії пригрозило "незворотними наслідками" вступу до НАТО.

Під час розмови Меркель закликала Путіна до деескалації на сході України. Пресслужба Кремля змовчала про це, подаючи свій пресреліз про телефонну розмову Меркель з Путіним. Кремль традиційно переклав відповідальність за окупацію частини Донецької та Луганської областей на Україну. З аналогічною заявою напередодні виступило російське МЗС. Кремль знову закликав Київ до "налагодження прямого діалогу з Донецьком і Луганськом" й "правового оформлення особливого статусу Донбасу".

Ситуація на сході України погіршилася наприкінці минулого місяця. 26 березня бойовики прицільно обстріляли позиції ЗСУ під Шумами, що на Донеччині, четверо українських військових загинули, ще двоє дістали поранення. Окупанти стріляли саперам у спину, провокуючи вогонь по водопомповий станції, що забезпечує водою мешканців тимчасово окупованих і підконтрольних Україні територій.

На думку Арестовича, нове загострення пов'язано з трьома причинами: навчаннями НАТО, новою холодною війною між США та Росією, а також прагненням Кремля домогтися поступок на нормандському саміті.

Ескалацію в Донбасі засудили західні партнери України, Німеччина і Франція закликали "обидві сторони до стриманості та негайної деескалації". За матеріалами ZN.ua