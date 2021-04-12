"G7" закликала Росію припинити провокації біля кордонів України

Керівники МЗС G7 виступили зі спільною заявою. Міністри закордонних справ держав "Великої сімки" висловили підтримку Україні й закликали Росію припинити провокації на україно-російському кордоні й в окупованому Криму.

"Ці масштабні пересування військових, що проводяться без попереднього сповіщення, являють собою загрозу і дестабілізують ситуацію. Ми закликаємо Росію припинити провокації і негайно знизити напруженість відповідно до міжнародних зобов'язань", - йдеться в заяві, опублікованій на сайті МЗС Британії в понеділок, 12 квітня. Її підписали керівники зовнішньополітичних відомств США, Канади, Сполученого Королівства, Франції, Німеччини, Італії та Японії, а також голова дипломатії ЄС.

Дипломати відзначили "підхід України, що ґрунтується на стриманості", а також висловили стурбованість у зв'язку з перекиданням російських військ до кордону й окупованого Криму.

Міністри вкотре раз підтвердили, що G7 підтримує територіальну цілісність і державний суверенітет України, а також цінують зусилля Німеччини та Франції в нормандському форматі, спрямовані на виконання Мінських домовленостей.

Росія стягує війська до кордону з Україною під виглядом підготовки до навчань "Захід-2021". Одночасно з цим активізувалися російські контингенти в Білорусі, окупованому Криму, Придністров'ї та акваторії Чорного і Азовського морів. Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак, виступаючи 30 березня в Верховній Раді, вказав на високу ймовірність російського вторгнення.

Українська військова розвідка повідомила про підготовку росіянами масштабних провокацій, загострення в зоні ООС, спроби розширення зони окупації в Донбасі з можливим вторгненням на інших ділянках.

Європейське командування Армії США привело війська в бойову готовність, посли держав НАТО провели надзвичайну сесію.

Офіційні спікери РФ почали погрожувати Україні "незворотними наслідками" і "початком кінця". Україна провела консультації зі США, Францією, Німеччиною, Туреччиною, Грецією та іншим країнами. Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель у ході розмови з президентом Росії Володимиром Путіним закликала його до деескалації, але в Кремлі про це промовчали.

9 квітня відбулась серія телефонних розмов між держсекретарем США і керівниками МЗС України, Німеччини та Франції. Ентоні Блінкен закликав Німеччину і Францію активніше підтримувати Україну. А також запевнив, що ескалація агресії проти України призведе до серйозних наслідків для Росії. За матеріалами Zn.ua