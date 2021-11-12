Газпром відбирає газ зі своїх і без того критично порожніх європейських сховищ - ОГТСУ

Запаси в європейських сховищах Газпрому перебувають на критично низькому рівні. При цьому, на тлі заяв Росії про початок закачування газу, реально за 9-10 листопада Газпром зменшив ці запаси ще на 0,15%.

Попри політичні заяви Газпрому про початок закачування газу до своїх підземних газових сховищ у Європі, на практиці вони почали спустошуватися. Про це завив голова Оператора ГТС України Сергій Макогон.

"За останні три дні запаси газу там (у сховищах Газпрому в Європі, - ред.) зменшилися на 0,15%. Нині запаси там перебувають на критично низькому рівні", - наголосив він.

Так, за даними європейських операторів ПСГ, сховище Газпрому - Bergermeer у Нідерландах - заповнене лише на 30,71%. При цьому, з нього вже йде відбір газу.

Зі сховища Haidach (заповненість 54,2 %) за 9-10 листопада відібрано 6 млн кубометрів газу.

Зі сховища Jemgum (заповненість 87,4%) за 9-10 листопада відібрано 10 млн кубометрів газу.

У сховищі Rehden рівень заповненості складає лише 9,58%. За 9 і 10 листопада туди було закачано мізерний обсяг газу - 2,8 млн кубометрів.

"При цьому 9 листопада Газпром заявив, що затвердив і розпочав виконання плану закачування газу до своїх європейських сховищ", - наголосив Макогон.

Нагадаємо, раніше Сергій Макогон навів статистику, що спростовує заяви Газпрому про збільшення поставок газу в Європу. Насправді російський газовий монополіст не бронював додаткових обсягів транзиту, а просто повернулася до законтрактованих обсягів.

27 жовтня президент РФ Володимир Путін дав доручення російському монополісту "Газпрому" розпочати закачування газу до своїх газових сховищ у Європі після 8 листопада. Повідомлялося, що "Газпром" збільшив транзит газу через Україну, але постачання нижче, ніж було заброньовано раніше.

Видання Bloomberg також писало, що РФ чітко дає зрозуміти європейським партнерам, що збільшення постачання газу можливе за умови, що європейський регулятор схвалить сертифікацію оператора "Північного потоку-2".

Цього тижня (до 13 листопада) українці та поляки отримають рішення про участь у сертифікації "Північного потоку-2". За матеріалами ZN.ua