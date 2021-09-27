Гендиректор Pfizer считает, что вакцинация должна стать ежегодной

Генеральный директор американской компании Pfizer Альберт Бурла считает, что возвращение к нормальной жизни после пандемии COVID-19 возможно в течение года, но для этого требуется ежегодная вакцинация населения.

"Я считаю, что мы сможем вернуться к нормальной жизни. Но я не думаю, что мы сможем жить нормальной жизнью без вакцинации. В нашем распоряжении появятся препараты от коронавируса, которые будут действовать по меньшей мере год. Я считаю, что наиболее вероятный сценарий - это ежегодная вакцинация", - сказал глава Pfizer в интервью телеканалу ABC, на которое ссылается ТАСС.