"Геополітична перемога Путіна". Про що домовилися США і Німеччина щодо Північного потоку-2

Німеччина і США досягли угоди щодо Північного потоку-2, найбільш суперечливого енергетичного проєкту в світі. Берлін домігся того, щоб від ідеї передбачити механізм, який дозволятиме зупиняти постачання газу, відмовилися, але буде вести переговори з Росією про укладення нового 10- річного транзитного контракту з Україною.

20 липня американські ЗМІ повідомили, що США і Німеччина оголосять про угоду щодо Північного потоку-2 в середу або найближчими днями. Це покладе край багаторічним суперечкам щодо долі проєкту: тепер очевидно, що він все ж запрацює.

Раніше очікувалося, що про домовленість буде оголошено під час прощального візиту канцлера Німеччини Ангели Меркель до Вашингтона, який відбувся 15 липня, але тоді обидва лідери лише відзначили, що їх позиції щодо Північного потоку-2 відрізняються, і додали, що Росії не можна дозволяти використовувати енергоресурси як зброї для тиску на своїх сусідів.

"Хороші друзі можуть не погоджуватися. На той час, коли я став президентом, він був завершений на 90%. І вводити санкції, схоже, не мало ніякого сенсу", - заявив Байден на пресконференції з Меркель.

Вашингтон довгий час виступав проти проекту. В адміністрації Барака Обами відзначали, що, як і запущений в 2011 році Північний потік, новий газопровід посилить залежність Європи від російського газу (у 2020 році частка Росії в загальному обсязі імпорту природного газу Євросоюзом становила 43%) і будується для ізоляції України. Росія ж заявляла, що турбота Америки про Україну - лише відволікаючий маневр, а справжня мета Вашингтона - мати можливість поставляти в Європу більше скрапленого природного газу (СПГ). Дональд Трамп на посаді президента підірвав моральний аспект позиції Вашингтона щодо Північного потоку-2, визнавши, що Америка хоче продавати більше СПГ до Європи.

Конгрес США двічі (в 2019 і 2020 роках) голосував за санкції проти проекту в рамках прийняття оборонного бюджету на наступний рік, що газета Wall Street Journal називала перемогою для українських лобістів. Санкції дозволили зупинити будівництво газопроводу приблизно на рік, але в січні цього року російський трубоукладач Фортуна відновив укладання труб. Пізніше до нього приєдналося інше російське судно - Академік Черський. На початку червня президент РФ Володимир Путін оголосив, що укладання труб для першої з двох ниток Північного потоку-2 завершено. За даними Nord Streem 2 AG, газопровід побудований на 98%. Будівництво планують завершити в серпні.

В адміністрації Джо Байдена продовжують запевняти, що виступають проти газопроводу і вважають його геополітичним проектом Кремля, проте угода з Німеччиною, якій передувало скасування адміністрацією Байдена санкцій проти Nord Stream 2 AG і її керуючого директора Маттіаса Варніга в травні цього року, свідчить про те, що Вашингтон заради більш тісних відносин з Берліном змінив позицію США і відмовився від опозиції проєкту.

Ряд конгресменів розкритикували домовленість. Тед Круз, американський сенатор і давній критик проєкту, назвав її геополітичною перемогою Путіна і катастрофою для США.

Президент України Володимир Зеленський, який, як очікується, незабаром відвідає Вашингтон з офіційним візитом, поки угоду ніяк не прокоментував. Раніше він заявляв, що Україні потрібні гарантії стабільного газопостачання на наступні 10-15 років.

За даними американських ЗМІ, адміністрація президента США закликала владу України утриматися від критики домовленості, попередивши, що це може нашкодити відносинам між Вашингтоном і Києвом.

За матеріалами НВ