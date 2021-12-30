Гербст закликав США надати Україні летальну зброю

Адміністрації США варто надати Україні нову летальну зброю, а також посилити союзників на східному фланзі НАТО прямо зараз, ще до запланованих у січні різноформатних переговорів із Росією.

Таке переконання висловив у середу в Вашингтоні експосол США в Україні, директор Євразійського центру «Атлантичної ради» Джон Гербст, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Це, по-перше, посилить стримувальний фактор (проти Росії – ред.), а, по-друге, надішле Москві меседж, що нас не залякати», - зауважив Гербст.

Крім того, за його словами, паралельно – до початку переговорів із росіянами – потрібно посилювати також військові можливості в країнах на східному фланзі НАТО.

«Це матиме такий же ефект, як і відправлення зброї в Україну прямо зараз», - зауважив він.

Гербст пояснив, що США таким чином змусили би Путіна «сплатити ціну» за його залякування, коли він вдавався до нарощування сил навколо України. А після цього вже можна говорити про те, які наслідки чекатимуть РФ, якщо вона вирішить піти масштабним наступом проти України.

У вівторок офіційний Вашингтон підтвердив, що впродовж 10-13 січня відбудеться серія переговорів із російською стороною щодо ситуації навколо України. Зокрема, заплановані обговорення як у двосторонньому форматі в межах діалогу США-Росія зі стратегічної стабільності, так і в багатосторонньому – в Раді НАТО-Росія, а також в ОБСЄ.