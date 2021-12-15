Глава МЗС Німеччини у розмові з Лавровим попередила РФ про наслідки вторгнення в Україну

Новий міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок після телефонної розмови з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим заявила, що Росія зіткнеться з «серйозними наслідками», якщо вторгнеться в Україну.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Як заявили в МЗС Німеччини, під час телефонної розмови Бербок з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим 14 грудня закликала до «відкритого та чесного» діалогу з РФ з приводу агресії проти України.

Їхня телефонна розмова стала першим публічно оголошеним контактом між Берліном і Москвою з того часу, як минулого тижня до влади прийшов коаліційний уряд канцлера Олафа Шольца.

У МЗС також наголосили, що «територіальна цілісність України не може бути порушена».

Як зазначає видання, у заявах кожної сторони не згадується трубопровід «Північний потік – 2».

Після цього Бербок у Стокгольмі зустрілася зі своїми шведськими та норвезькими колегами. На їхній спільній пресконференції вона заявила: «Будь-яка форма втручання в суверенітет України матиме величезні наслідки для російського режиму – економічного та дипломатичного характеру».

Як повідомлялося, нині біля кордонів України вже зосереджено близько 100 тис. російських військових.

Раніше глава ГУР Кирило Буданов заявив, що вторгнення військ РФ може відбутися в січні-лютому відразу з кількох напрямків: через ділянки східних кордонів (як контрольовані, так і не підконтрольні Києву), а також з Криму та Білорусі.

Світові лідери та організації попереджають Росію про серйозні наслідки у разі вторгнення її військ на територію України.