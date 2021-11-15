Глави МЗС країн ЄС ухвалили політичне рішення щодо п'ятого пакета санкцій стосовно Білорусі

Глави МЗС країн ЄС погодили п'ятий пакет санкцій стосовно Білорусі, можливий і шостий пакет, повідомив у понеділок за підсумками міністерської зустрічі в Брюсселі міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау.

"Ухвалено політичне рішення, що стосується п'ятого пакета санкцій, ніхто не висловив сумнівів щодо того, що знадобиться і шостий пакет", - сказав міністр.

За його словами, "щодо шостого раунду санкцій наразі триває обговорення, питання поки що залишається відкритим".

Раніше повідомлялося, що на зустрічі в Брюсселі глави МЗС країн ЄС модифікували санкційний режим проти Білорусі, зробивши можливим упровадження обмежень у відповідь на міграційну кризу, що виникла на кордоні ЄС і Білорусі через прибуття мігрантів із близькосхідних країн.

В опублікованому документі наголошується, що Брюссель тепер "зможе переслідувати фізичних та юридичних осіб, які організовують або сприяють діяльності режиму Лукашенка", спрямованій, на думку Брюсселя, на створення міграційної кризи біля кордонів ЄС.

У Брюсселі в понеділок відбувається зустріч глав зовнішньополітичних відомств країн ЄС, однією з основних її тем стала міграційна криза біля східних кордонів Євросоюзу.

За матеріалами Інтерфакс-Україна.