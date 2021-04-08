Главу МОЗ Чехії звільнили за відмову купувати вакцину Sputnik V

Міністра охорони здоров'я Чехії Яна Блатни було звільнено за відмову підтримати зусилля із закупівлі російської вакцини проти коронавірусу Sputnik V.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Politico.

Його замінить Петр Аренбергер, директор Факультетської лікарні в Празі, який стане вже четвертим міністром охорони здоров'я країни з початку епідемії коронавірусу. Блатни став очільником МОЗ лише в жовтні після того, як його попередник Роман Примула був викритий у порушенні правил ізоляції.

У березні президент Мілош Земан закликав до звільнення Блатни за його відмову використовувати російську вакцину без схвалення Європейського агентства з лікарських засобів, але прем'єр-міністр Андрей Бабіш тоді відхилив цю вимогу.

Чеський президент, відомий близькими до Кремля поглядами, був активним прихильником вакцини Sputnik V, яка не була схвалена EMA або чеським регулятором SÚKL.

За останніми даними, в Чеській Республіці зареєстровано найвищий у світі рівень смертності від COVID-19 на душу населення.