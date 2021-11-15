Голова МЗС Австрії оцінив маневри Росії навколо України

Актуальна ситуація із військовою загрозою Україні від Росії "дуже критична", і Євросоюзу слід чітко дати зрозуміти Кремлю – не варто йти на ескалацію. Таку думку висловив перед засіданням Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ голова МЗС Австрії Міхаель Лінхарт.

а оцінкою керівника австрійської дипломатії, якого спочатку запитували про Балкани, а потім перейшли до України, "там ситуація також дуже критична".

"Йдеться про те, щоб ми як ЄС направили повністю чіткий сигнал Росії: треба повернутися до мирної ситуації й не допустити ескалації", – сказав Лінхарт і пішов на засідання.

За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ.