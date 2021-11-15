Голова МЗС Австрії оцінив маневри Росії навколо України
Актуальна ситуація із військовою загрозою Україні від Росії "дуже критична", і Євросоюзу слід чітко дати зрозуміти Кремлю – не варто йти на ескалацію. Таку думку висловив перед засіданням Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ голова МЗС Австрії Міхаель Лінхарт.
а оцінкою керівника австрійської дипломатії, якого спочатку запитували про Балкани, а потім перейшли до України, "там ситуація також дуже критична".
"Йдеться про те, щоб ми як ЄС направили повністю чіткий сигнал Росії: треба повернутися до мирної ситуації й не допустити ескалації", – сказав Лінхарт і пішов на засідання.
- Тим часом через "атаки мігрантів" білоруського режиму проти ЄС в Україні не виключають запровадження надзвичайного стану в областях біля кордону з Білоруссю.
- Сьогодні, 15 листопада, голова МЗС Кулеба зустрічається з керівництвом НАТО та міністрами країн ЄС: основна тема – ескалація біля кордонів України. Кілька днів тому він із головою ВП побували у Вашингтоні, щоб обговорити ту саму тему.
- У Москві звично заявили, що "не плануємо", відреагувавши на статтю Bloomberg про ризик нового вторгнення в Україну.
- Командувач ЗС Британії заявив 14 листопада 2021-го, що війська країни мають бути готові до війни з Росією.
За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ.