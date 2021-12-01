"Ми хочемо миру". Голова МЗС Британії на танку передала послання Кремлю про Україну

01.12.2021, 06:48

Ліз Трасс (фото - Simon Dawson, No 10 Downing Street)

Міністр закордонних справ Британії Ліз Трасс перед зустріччю глав МЗС країн НАТО в Ризі проїхалася на танку та застерегла Росію від здійснення "стратегічної помилки" - нового вторгнення в Україну. Такий крок країни- окупанта спричинить економічні та дипломатичні реакції Альянсу, пише зовнішньополітичне відомство Сполученого Королівства.

У тексті йдеться, що нещодавні заяви Росії, де вона звинувачує НАТО в "спробах спровокувати конфлікт", для Альянсу не новина, адже Москва і раніше використала цю тактику, щоб виправдати захоплення Криму, "і продовжує займати цю позицію, намагаючись створити хибний привід".

"НАТО - це союз, створений на основі принципу захисту, а не провокації. Будь-яке припущення, що НАТО провокує росіян, явно неправильне", - заявила Трасс.

Голова МЗС Британії "підкреслить, що вторгнення в Україну було б стратегічною помилкою, і Великобританія використовуватиме всі дипломатичні та економічні важелі, які є в нашому розпорядженні, щоб уникнути цього", - пишуть у Форін-офісі.

У Лондоні кажуть, що Трасс "спонукає країни підтримати оборону України", і що Британія "допомагає Україні зміцнити свій військовий потенціал".

"Ми хочемо миру, в якому свобода і демократія не просто виживають, а процвітають. З цією метою ми разом з нашими побратимами-демократами виступимо проти зловмисної діяльності Росії. Ми підтримуватимемо Україну та стабільність на Західних Балканах, щоб забезпечити їхню безпеку та підвищити їхню економічну стійкість", - наголосили у відомстві.

Ліз Трасс (фото - Simon Dawson, No 10 Downing Street)

Там закликали союзників НАТО перешкоджати запуску російського газопроводу Північний потік-2. У Лондоні вважають, що це підведе Європу під критичну залежність від Кремля.

Одночасно з публікацією пресрелізу голова МЗС країни проїхалася на танку Challenger 2 в Естонії, де розміщено понад 800 британських солдатів.

Як пише The Guardian, Трасс, можливо, натякала геополітичному противнику на паралель з "Залізної леді" Маргарет Тетчер, яка в 1986 році також знялася на танку, коли була прем'єркою Британії.

18 листопада 2021 року прем'єр Британії Джонсон говорив про те саме: що Росія "зробить трагічну помилку", якщо розраховує на військову авантюру в Україні чи Польщі.

Раніше він попередив Європу: має бути вибір - газ із Росії чи захист України та світу.

За даними таблоїду Mirror, Британія готова висадити 600 солдатів для захисту України від Росії.

Командувач ЗС Британії заявив 14 листопада, що війська країни мають бути готові до війни з Росією. За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ