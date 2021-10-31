Голова МЗС Туреччини про "Байрактар": після продажу безпілотників Україні вони вже не є "турецькими"

Безпілотні літальні апарати, які використовує Україна, можливо, і вироблені в Туреччині, та після продажу за їх використання несе відповідальність сама Україна. Про це, як повідомляє турецький телеканал TRT Haber, заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу на саміті G20 у Римі.

"Якщо країна купує озброєння у нас чи в іншої країни, це озброєння вже не можна називати турецьким, російським чи українським. Якщо держава купує його у нас, це вже не є турецький продукт. Можливо, воно було вироблене в Туреччині, але належить Україні. Туреччину не можна звинувачувати в цьому (у використанні - ред.)", - сказав Чавушоглу на запитання російського кореспондента про використання на Донбасі безпілотних літальних апаратів "Байрактар" турецького виробництва.

Мевлют Чавушоглу також додав: "Іноді, під час нашої боротьби з тероризмом у різних країнах, ми стикаємося з різною зброєю з різних країн, включаючи Росію. Ми ніколи не звинувачуємо Росію. Україна повинна також припинити використовувати наше ім'я".

26 жовтня Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що турецький безпілотник Bayraktar знищив бомбою російську гаубицю, яка обстрілювала українських військових.

27 жовтня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що постачання турецьких безпілотників Bayraktar TB2 в Україну може призвести до дестабілізації ситуації на Донбасі.

Посольство США в Україні у своїй заяві вказало, що офіційна російська риторика про те, що Україна загострює цим ситуацію на Донбасі, "не тільки вводить в оману, але й сприяє ескалації напруженості".

29 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна використовує зброю лише для захисту своєї території та не порушує жодних домовленостей.

За матеріалами Радіо Свобода