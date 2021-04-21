Госдеп США официально признал Россию агрессором

Российская Федерация является агрессором в ситуации с эскалацией вблизи украинских границ, но ведет кампанию по ложному обвинению Украины.

Об этом заявил спикер Государственного департамента США Нед Прайс во время брифинга.

"Позвольте мне прояснить: Россия здесь агрессор. Мы не видели никаких признаков провокаций со стороны Украины, или стремления к эскалации. Что мы видели - это российскую кампанию по дезинформации, чтобы ложно обвинить Украину в действиях, которые совершает сам Кремль", - сказал Прайс.

По словам спикера Госдепа, на прошлой неделе в Брюсселе члены НАТО в один голос высказали готовность поддерживать Украину. "Альянс НАТО полон решимости", - заявил Прайс.

Он отметил, что США глубоко обеспокоены продолжающимися агрессивными действиями России против Украины, которые включают сообщения о российских войсках у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. И заверил, что США продолжат поддерживать Украину перед лицом того, что выглядит запугиванием.