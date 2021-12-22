Гризлов, мабуть, не буде представником Росії у ТКГ - призначили послом до Білорусі

Нинішнього главу російської делегації у Тристоронній контактній групі на мінських переговорах Бориса Гризлова призначають послом РФ у Білорусі, його кандидатура вже підтримана комітетом Держдуми у справах СНД. Про це повідомляють російські пропагандистські ресурси Інтерфакс, РБК та ТАРС, посилаючись на джерела в МЗС Росії та нелегітимній Державній думі.

Гризлов є головою делегації РФ у Тристоронній контактній групі щодо врегулювання ситуації на Донбасі з грудня 2015 року. Про його усунення цих обов'язків у зв'язку з новим призначенням офіційно поки що не повідомлялося.

Гризлов у 2001-2003 роках очолював міністерство внутрішніх справ РФ, з 2002 року обіймає посаду голови вищої ради партії "Єдина Росія". З 2003 до 2011 року був спікером Державної думи.

21 грудня Гризлов, як повідомляють члени української делегації у ТКГ, запропонував провести наступне засідання ТКГ у очному форматі у Мінську, але отримав відмову.

У квітні, після придушення диктаторським режимом Олександра Лукашенка масових протестів проти фальсифікації президентських виборів у Білорусі, глава української делегації та перший президент Леонід Кравчук заявив, що засідання ТКГ слід перенести з Мінська до іншої, більш демократичної країни, наприклад, до Польщі. За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ.