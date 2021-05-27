Грузія: тридцятиріччя відновлення незалежності

Президент США і інші світові лідери привітали грузинський народ з національним святом

Грузія 26 травня відзначає 30-ту річницю відновлення державної незалежності. Через коронавірусні обмеження цьоого святкування Дня Незалежності проходить без масштабних заходів.

"Сьогоднішній день для кожного громадянина Грузії є днем перемоги, свободи і патріотизму. 26 травня є уособленням нашої національної ідентичності, багатовікової культури і прагнення до свободи. Ідея свободи завжди була головною опорою, яка об'єднувала всіх патріотів і зробила можливим незалежність нашої країни", - заявив глава грузинського уряду Іраклій Гарібашвілі в виступі, присвяченому Дню незалежності Грузії.

Святкування Дня незалежності 26 травня пов'язане з першою демократичною республікою в Грузії - Грузинської Демократичної республікою, яка проіснувала всього два з половиною роки (1918-1921). Саме в цей день в 1918 році демократичний уряд Грузії проголосило незалежність країни.

У 1921 році була утворена Грузинська РСР, в 1922 році вона увійшла до складу СРСР спочатку в складі Закавказької Соціалістичної Федеративної Радянської Республіки, а з 1936 по 1991 рік - як союзна республіка.

9 квітня 1991 року на підставі результатів всенародного референдуму Верховна Рада Грузії прийняв Акт про відновлення державної незалежності країни, що проголосив дійсними Акт про незалежність 1918 року і Конституції 1921 року.

"Здійснилася мрія"

22 травня з Франції до Грузії були доставлені останки головнокомандувача армією Грузинської Демократичної Республіки генерала Георгія Квінітадзе, який після радянізації Грузії емігрував до Франції, де помер в 1970 році. У 2013 році Квінітадзе було присвоєно посмертно звання Національного героя Грузії. У День незалежності генерала з військовими почестями поховали в Мтацміндському пантеоні в Тбілісі.

Як заявив Іраклій Гарібашвілі, генерал Георгій Іванович Квінітадзе є "символом боротьби проти окупації і за свободу Грузії".

"Сто років тому розвитку Першої грузинської демократичної республіки, яка прагнула створити європейську державу, засноване на західних цінностях, завадила радянська окупація. Однак окупація лише посилила прагнення грузинського народу до створення незалежної і сильної держави, і бажання стати частиною західного світу. Тридцять років тому, усвідомивши спадщину наших предків, Грузія почала будувати сучасну державу", - зазначив Гарібашвілі в своїй промові під час церемонії в Мтацміндському пантеоні.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, дочка грузинських емігрантів, сама прожила більшу частину життя в еміграції, зазначила в своєму виступі, що через сто років стало реальністю те, у що вірили генерал Георгій Квінітадзе, якого вона знала особисто, її батько і інші грузини, змушені покинути батьківщину через радянську окупацію.

"Здійснилася мрія, яка рухала вами під час військових дій і все життя, коли здалеку ви служили незмінній меті: звільненню і незалежності Грузії. Тому сьогоднішній день не є днем жалоби, це день перемоги і нових надій", - заявила президентка.

Привітання президента США

Президент США Джо Байден привітав Грузію з Днем незалежності. У своєму вітальному посланні він заявив про підтримку Сполученими Штатами грузинського народу на шляху в НАТО, а також розвитку демократії та економіки, що, серед іншого, передбачає зміцнення незалежного суду і інклюзивних демократичних процесів.

"Коли ви, лідери і громадяни Грузії, думаєте про просування по шляху до зміцнення незалежності країни і євроатлантичних устремлінь, пам'ятайте, що США підтримують вас. Ми вдячні хоробрим грузинським солдатам в Сполучених Штатах за участь разом з нашими військовими в програмах НАТО в Афганістані, і ми продовжимо підтримувати Грузію під час її вступу в Північноатлантичний Альянс. Ми також усвідомлюємо серйозні зовнішні виклики ... проти яких бореться Грузія. Сьогодні мої думки - з усіма людьми в Абхазії і Південній Осетії, які живуть в умовах російської окупації. Сполучені Штати як і раніше твердо прихильні територіальної цілісності і суверенітету Грузії в її міжнародно визнаних кордонах. Прийміть найкращі побажання від мене особисто з нагоди Дня незалежності - вам і грузинського народу", - йдеться у вітальному листі президента Сполучених Штатів прем'єр-міністру Грузії Іраклію Гарібашвілі.

Поздоровлення і святкування

На святкових заходах в Тбілісі були присутні президент Польщі Анджей Дуда та міністр оборони України Андрій Таран, що знаходяться в країні з офіційними візитами.

У своєму виступі Дуда зазначив, Польща "зробить все для допомоги Грузії в процесі інтеграції в НАТО".

"Грузини, чекаємо вас в об'єднаній Європі, так як протягом століть, ви - частина її спадщини, ми очікуємо вас в НАТО, тому що ви - горда нація, яка заслуговує свободи, безпеки та будівництва благополуччя свого майбутнього", - заявив президент Польщі .

Привітання з Днем незалежності грузинському керівництву і народу направили також Держсекретар США Ентоні Блінкен, королева Великобританії Єлизавета Друга, а також глави різних держав світу. Грузинські емігранти в цей день проводять за кордоном різні заходи, присвячені святковій даті. Крім того, 26 травня деякі світові пам'ятки, в тому числі Ніагарський водоспад в Канаді, будуть розцвічені кольорами грузинського прапора. За матеріалами Голос Америки.