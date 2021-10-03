Грузія: власнику квартири, в якій затримали Саакашвілі, висунули обвинувачення

Прокуратура Грузії висунула обвинувачення власнику квартири, в якій перебував колишній президент Міхеїл Саакашвілі під час його затримання.

Йому ставиться в провину приховування злочинів, передає Укрінформ із посиланням на "Ехо Кавказу".

Як заявили в прокуратурі, обвинуваченому було відомо про те, що громадянин України Саакашвілі розшукується правоохоронними органами Грузії за скоєння тяжких злочинів. Проте 30 вересня він надав йому свою квартиру.

Власника квартири затримали 1 жовтня. Йому загрожує позбавлення волі від 1 до 4 років.

Звинувачення буде прохати Тбіліський міський суд обрати обвинуваченому запобіжний захід у вигляді арешту.

Вранці у п'ятницю, 1 жовтня, Саакашвілі розмістив відеоролик у Фейсбуці, в якому сказав, що перебуває в Батумі.

Увечері того ж дня прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі оголосив, що експрезидента Грузії Саакашвілі 1 жовтня затримали.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування і вважає себе політичним в'язнем.

Саакашвілі очолював Грузію у 2008-2013 роках. Після поразки на виборах у 2013 році він залишив країну. У Грузії проти експрезидента порушили низку кримінальних справ, за деякими з них він був засуджений до тюремного ув'язнення заочно.

У 2015 році його позбавили грузинського громадянства і вже майже шість років він є громадянином України. На даний час Саакашвілі є головою Виконавчого комітету Національної ради реформ України.