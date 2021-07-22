Handelsblatt: останнє слово у конфлікті навколо "Північного потоку-2" ще не сказане

Угода між Німеччиною і США по "Північному потоку-2" є вимушеним рішенням, але може спровокувати нові проблеми. Про це пише газета Handelsblatt, передає УНН.

Як зазначає її кореспондентка в США Анет Майріц, адміністрація президента США Джо Байдена зробила канцлерці Німеччини Ангелі Меркель "прощальний подарунок", і уряд ФРН "може після понад 10 років заявити про компроміс у конфлікті навколо "Північного потоку-2". Однак, вважає автор, ця домовленість не означає, що США змиряться з проектом. В угоді не прописані "червоні лінії", за які не повинна переступати Москва. Крім того, пише Майріц, "аж ніяк не факт, що ЄС в разі потреби зможе домовитися про економічні санкції проти Росії".

На її думку, "наступний уряд ФРН має буде стримати свої обіцянки, інакше йому загрожує конфлікт з Вашингтоном", а "Байдена будуть переслідувати наслідки прийнятого рішення", адже більшість його однопартійців виступають проти "Північного потоку-2". Тепер демократам у Конгресі доведеться вирішувати, проявити лояльність стосовно до Байдена або продовжити протидію реалізації проекту. Одночасно республіканці вже загрожують блокувати призначення кандидатів адміністрації США на ключові пости, якщо Вашингтон не змінить свою політику щодо Росії.

З точки зору автора статті, "політичні наслідки" угоди "будуть довго відчуватися і чинити негативний вплив на Німеччину, США і Східну Європу", а "останнє слово в конфлікті навколо "Північного потоку-2" ще не сказано".