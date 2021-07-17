Хорватія простила умови в'їзду для українців

Хорватія вирішила пом'якшити умови в'їзду на свою територію для громадян України. Відтепер українцям не потрібно доводити свої причини поїздки в країну. Про це повідомляє посольство України в Хорватії в Facebook, передає УНН.

"14.07.2021 Рада ЄС внесла Україну до переліку третіх країн, щодо яких не повинна застосовуватися заборона на подорожі до ЄС (перелік таких країн регулярно оновлюється у залежності від епідемічної ситуації та кількості нових хворих на Covid-19", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, для в'їзду на території Хорватії знадобиться:

документ, що підтверджує негативний ПЛР-тест, зроблений не пізніше ніж за 72 годин з моменту тестування до моменту перетину хорватського кордону, або швидкий тест на антиген - RAT на SARS-CoV-2, зроблений не пізніше 48 годин до моменту перетину кордону;

сертифікат про вакцинацію двома дозами препаратом від COVID, який використовується в країнах-членах ЄС (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, SinoPharm) не пізніше 14 днів з моменту в'їзду в Хорватію і не є старше 210 днів. Якщо вакцина передбачає одну дозу (Janssen/Johnson & Johnson), то вакцинація повинна бути здійснена не пізніше 14 днів з моменту в'їзду в Хорватію;

медична довідка про те, що людина одужала від COVID-19 і отримала одну дозу вакцини протягом шести місяців після зараження вірусом, за умови, що особа була щеплена в межах 210 днів до моменту перетину кордону;

позитивний результат ПЛР-тесту, або швидкого тесту на антиген, згаданий в пункті 1, що підтверджує, що людина оговтався від вірусу, який був проведений за попередні 180 днів, або довідка про те, що людина одужала від COVID-19, видана лікарем.

Зазначається, що при відсутності одного з документів в'їзд до Хорватії може бути дозволений після перебування на самоізоляції і здачі тестів на території Хорватії своїм коштом.

З 1 червня 2021 року в семи країнах запустили систему перевірки цифрових сертифікатів COVID, які вже підключені і видають і/або перевіряють сертифікати. Серед них Хорватія.

З 15 липня Європейський Союз офіційно схвалив дозвіл на в'їзд українських громадян у межах політики поступового скасування COVID-обмежень на поїздки.