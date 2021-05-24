Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) стурбована примусовою посадкою літака Ryanair у Мінську. Дії білоруської влади порушують "Чиказьку конвенцію". Документ підписаний у грудні 1944 року в Чикаго (США), набрав силу в квітні 1947 року й діє досі. Конвенція встановлює основні принципи роботи міжнародної авіації: правила польотів над територією країни-учасниці, принцип національної приналежності повітряного судна, міжнародні стандарти тощо, - вважають в організації.

"ICAO серйозно стурбована примусовою посадкою рейсу Ryanair і його пасажирів, що може суперечити Чиказькій конвенції. Ми сподіваємося, що більше інформації буде офіційно підтверджено зацікавленими країнами й операторами", - йдеться в заяві організації, опублікованій у Twittter.