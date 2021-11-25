Є два варіанти. Канада розглядає можливість посилення військової допомоги Україні

Канада розглядає два варіанти посилення військової допомоги Україні на тлі даних про скупчення російських військ біля українських кордонів, пише видання The Globe and Mail з посиланням на два джерела, знайомих з ситуацією.

За даними ЗМІ, новопризначена міністр оборони Аніта Ананд розглядає можливість відправки сотень додаткових військовослужбовців для підтримки понад 200 канадських солдатів, які вже перебувають в Україні з навчальною місією.

Серед інших варіантів розглядається перекидання військового корабля в Чорне море або передислокація деяких винищувачів CF-18, які базуються в Румунії.

Співрозмовники видання зазначають, що рішення про розгортання додаткових сил ще не ухвалено.

«Наразі все ще статус-кво. Жодних змін у нашій позиції не відбулося. Ми уважно стежимо за ситуацією разом із нашими союзниками», — сказала 24 листопада представник канадських військових лейтенант-командор Джулі Макдональд.

Минулого тижня видання Mirror повідомило, що Велика Британія готова направити в Україну 600 спецназівців на тлі загрози вторгнення Російської Федерації. Оперативна група готова розвернутися в Україні протягом кількох годин.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба не підтвердив інформацію. Він заявив, що це лише публікація.

Кілька днів тому начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що Росія сконцентрувала понад 92 тисячі військових біля кордонів з Україною і готується до нападу до кінця січня — початку лютого 2022 року.

Агентство Bloomberg 9 листопада заявило, що Росія перекидає до кордону з Україною танки і цього разу розгортання часто відбувається вночі і проводиться «елітними підрозділами» російських військ.

Також агентство опублікувало великий матеріал, у якому з посиланням на джерела розповіло про попередження США для союзників у Євросоюзі, що Росія може обмірковувати ймовірне вторгнення в Україну. У Росії цю інформацію спростували.

Про стурбованість через маневри Росії заявляли в Держдепі США, а директор ЦРУ Вільям Бернс на тлі повідомлень про загрозу вторгнення військ РФ в Україну провів з Путіним телефонну розмову.

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 10 листопада наголосив, що скупчення та переміщення військ відбуваються на фронті восьмий рік і «психологічний тиск з боку РФ на нас давно не діє».

31 жовтня газета The Washington Post повідомила, що Росія нібито відновила нарощування військової сили на кордоні з Україною, що викликає занепокоєння серед чиновників США та Європи.

Співрозмовники видання стверджували, що з тривогою спостерігають за «незвичним переміщенням техніки та військових на західному фланзі РФ». Це посилило побоювання, що виникли у квітні, коли найбільше за останні роки скупчення російських військ біля кордону з Україною викликало міжнародний резонанс. За матеріалами nv.ua