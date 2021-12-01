ЄC намагається зробити все можливе, щоб напруга на кордоні не зростала - Боррель

Євросоюз намагається зробити все можливе, щоб напруга на кордоні РФ з Україною не зростала. Про це заявив верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель 1 грудня у Ризі, повідомила Європейська служба зовнішніх зв'язків.

"Ми намагаємося робити щось, щоб напруга не наростала. Такого кшталту кризам необхідно запобігати, тому що, коли вони почнуться, протистояти їм буде набагато складніше. Потрібно зробити все, щоб дати зрозуміти, що будь- яка агресія проти України дістане рішучу відповідь", - заявив він.

Боррель також заявив, що для Європейського союзу територіальна цілісність та суверенітет України "найсуттєвіші".

"Ми будемо твердо і рішуче стояти разом з Україною перед будь-якою спробою підірвати її територіальну цілісність та суверенітет", - заявив очільник європейської дипломатії.

30 жовтня 2021 року американська газета The Washington Post написала, що Росія відновила нарощування чисельності своїх військ біля кордону з Україною і це викликає занепокоєння високопосадовців у США та Євросоюзі. 1 листопада видання Politico опублікувало супутникові фото, зазначивши, що на них видно військову техніку, яку РФ нібито стягнула до кордонів України. У Кремлі не стали коментувати публікацію Politico.

6 листопада канал CNN повідомив, посилаючись на свої джерела, що директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс приїжджав до Москви через нарощування російських військ біля кордону України. 8 листопада Bloomberg із посиланням на дані військово-розвідувальної компанії Janes написало, що Росія перекидає танки до українського кордону.

10 листопада США попередили владу Росії про потенційні негативні наслідки будь-якого зростання загрози безпеці України через "незвичайну військову активність" РФ поблизу українського кордону. У Пентагоні закликали Росію пояснити концентрацію військ поблизу України.

18 листопада начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов говорив, що Росія веде масштабну спецоперацію проти України щодо дестабілізації ситуації як усередині країни, так і за її межами. Накопичення військ РФ біля кордону України "буде продовжуватися і вийде на пік приблизно наприкінці січня", підкреслив він.

21 листопада Буданов повідомив, що РФ готується до нападу на Україну наприкінці січня або на початку лютого, поблизу кордону між країнами зосереджено приблизно 92 тис. російських військовослужбовців.

23 листопада прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що "Росія не збирається ні на кого нападати і не виношує жодних агресивних планів", і звинуватив Київ у підготовці до агресії "проти "ЛНР" і "ДНР". У МЗС спростували дезінформацію РФ про нібито підготовку до військового нападу на Донбасі.

The New York Times писала 25 листопада, що адміністрація президента США Джо Байдена зосереджена на дипломатичних каналах, щоб стримати та відмовити Путіна від вторгнення РФ в Україну. Це, зрештою, може передбачати другу особисту зустріч між Байденом і Путіним.

Генсек Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг, коментуючи скупчення військ РФ біля кордону України, говорив в інтерв'ю Welt am Sonntag, що Росія і раніше застосовувала насильство проти сусідів, тому в НАТО не можуть вважати, що це просто блеф. За матеріалами Гордон.