ЄС дозволив Польщі перепродати Україні 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca
Євросоюз дозволив Польщі провести процедуру перепродажу Україні вакцини від коронавірусу. Йдеться про 1,2 мільйона доз препарату AstraZeneca.
Про це заявив віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс під час брифінгу з прем'єр-міністром Денисом Шмыгалем.
Він зазначив, що угода щодо постачання вакцини AstraZeneca дозволяє Євросоюзу перепродавати дози третім країнам на безприбутковій основі.
"Єврокомісія допомагає Польщі в перепродажі 1,2 мільйона доз вакцини AstraZeneca Україні. Закупівельну угода ЄС дозволяє перепродати ці вакцини на безприбутковій основі. ЄС допомагає обговорювати контрактні та транспортні умови поставок вакцини з Польщі в Україну", - сказав Домбровскіс.
5 лютого стало відомо про угоду України щодо постачання з Індії вакцин розробки AstraZeneca і Novavax в розмірі 12 мільйонів доз, які вироблені на потужностях Serum Institute.
Також повідомлялося, що в першому півріччі 2021 року Україна отримає від 2,2 до 3,7 мільйона доз вакцини AstraZeneca в рамках механізму COVAX. Через нього вже в лютому в Україну доставлять 117 тисяч доз вакцини Pfizer, який цього тижня подасть документи на реєстрацію вакцини в Україні. За матеріалами РБК-Україна.