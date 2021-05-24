ЄС може повністю припинити наземне сполучення з Білоруссю

Сьогодні на позачерговому саміті ЄС лідери країн обговорюватимуть кілька питань, що стосуються дій у відповідь на перехоплення авіарейсу компанії Raynair і арешт опозиціонера Романа Протасевича, що знаходився в літаку. Не виключений повний розрив наземного сполучення з Білоруссю.

Про це повідомляє Financial Times.

На дводенному саміті лідери країн ЄС обговорять наступні можливості відповіді: заборона польотів національного перевізника "Белавіа" в аеропорти ЄС; оголошення повітряного простору Білорусі зоною, небезпечною для польотів. Це має на увазі заборону і прольоту над Білоруссю, і рейсів авіакомпаній ЄС в Мінськ; розширення санкцій проти білоруських чиновників, включаючи візові заборони і арешт активів

За даними Politico, крім розширення санкцій можливе і "припинення всього транзиту, включаючи наземний, з Білорусі в ЄС".

Reuters з посиланням на офіс президента Франції Еммануеля Макрона повідомляє, що мова йде про припинення наземного транзиту, але його напрямок не уточнюється.

Раніше в МЗС Франції заявили про "державне піратство", Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) вже отримала заявку на припинення польотів над Білоруссю, Єлисейський палац працює над "пакетом заходів, які виходять за рамки санкцій проти окремих осіб".

Гендиректор компанії Ryanair вже повідомив, що зміна маршрутів варто мінімальних зусиль, але відмовлятися від транзиту компанія Майка О'Лірі не поспішає.

Глава Ryanair Майкл О'Лірі дав оцінку діям із затримання на борту рейсу Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса, опозиціонера Романа Протасевича.На борту могли перебувати агенти білоруського КДБ.

МЗС Литви закликало громадян країни негайно покинути Білорусь. Також Литва першою в ЄС припиняє приймати літаки, що прибувають з білоруського повітряного простору, заборона набуде чинності в 03.00 25 травня.

Генеральний секретар Європейської служби зовнішніх дій Стефано Санніно викликав посла Білорусі в ЄС Олександра Міхневича - після того, як в столиці РБ примусово посадили літак Ryanair і затримали опозиціонера Романа Протасевича.

Два літаки авіакомпанії AirBaltic летіли в обхід повітряного простору Білорусі після примусової посадки рейсу Ryanair з опозиціонером на борту.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецкій виступив за заборону польотів над територією ЄС білоруської державної авіакомпанії "Белавіа" як відповідь на захоплення літака Ryanair з опозиціонером Романом Протасевичем.

Велика Британія закликає провести надзвичайну зустріч Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) через інцидент з посадкою літака компанії Ryanair в Мінську. Королівство працює разом зі своїми союзниками над виробленням координованої відповіді, який може включати введення нових санкцій.

23 травня в Мінську затримали засновника опозиційного телеграм-каналу Nexta Романа Протасевича. Він летів рейсом Ryanair Афіни - Вільнюс, білоруські винищувачі змусили літак приземлитися в аеропорту Мінська після помилкового повідомлення про мінування. За матеріалами UA.news

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