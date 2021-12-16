ЄС продовжив чинні економічні санкції проти Росії ще на пів року

Лідери країн ЄС вирішили продовжити чинні економічні санкції, введені проти Росії ще на 6 місяців. Про це повідомляє європейський редактор "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"На тлі обговорень запровадження пакету жорсткіших санкцій проти Росії у разі повномасштабного наступу в Україну, лідери ЄС погодили продовження чинних економічних санкцій ще на 6 місяців", ─ написав він.

amid the talk of new sanctions against #Russia at #EUCO in case they attack #Ukraine again, the EU leaders agreed to roll over the current economic sanctions against #Russia for another six months. they have been in force for 8 years now. #Crimea - Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) December 16, 2021

"Північний потік-2" є не єдиним російським газопроводом, на який у разі агресії Росії проти України можуть бути накладені санкції. За матеріалами ZN.ua