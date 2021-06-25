ЄС продовжив економічні санкції проти РФ, - голова Ради ЄС

У ЄС вирішили продовжити економічні санкції проти РФ, заявив у п'ятницю голова Європейської ради Шарль Мішель.

"Ми продовжили дію економічних санкцій проти Росії. Москва має виконати свою роботу, націлену на виконання Мінських угод", - написав він у Twitter.

Економічні санкції ЄС проти Росії продовжуються на кожні півроку після політичних рішень самітів Євросоюзу на основі оцінки перебігу виконання Мінських угод із врегулювання конфлікту в Україні за повідомленнями країн- учасниць "нормандського формату" - Німеччини та Франції.

Постанову, що має юридичний характер, ухвалює Рада ЄС, і після опублікування законодавчого акту в "Офіційному журналі" Євросоюзу продовження обмежувальних заходів набуває чинності.

Економічні санкції були спочатку впроваджені 31 липня 2014 року терміном на рік у відповідь на "дії Росії, які дестабілізують ситуацію в Україні". Потім ці заходи були посилені у вересні 2014 року.

На засіданні 19 березня 2015 року Європейська рада ухвалила рішення зв'язати терміни дії економічних санкцій із повною реалізацією Мінських угод, яка, як було передбачено в той час, мала здійснитися до 31 грудня 2015 року.

З урахуванням того, що ці плани не збулися, Рада ЄС продовжила економічні санкції до 31 липня 2016 року. З липня 2016 року ці обмежувальні заходи продовжувалися кожні шість місяців.

Економічні санкції включають: обмеження доступу на первинний і вторинний ринок капіталу ЄС для п'яти російських фінансових установ із мажоритарною часткою держави в статутному капіталі та їхніх дочірніх підрозділів, в яких ці організації мають мажоритарну частку і які засновані за межами ЄС, а також для трьох великих російських енергетичних компаній і трьох оборонних компаній; експортну та імпортну заборону на торгівлю зброєю; впровадження заборони на експорт до Росії товарів подвійного призначення для військових потреб або для російської армії; обмеження доступу Росії до окремих технологій та послуг, що мають стратегічне значення, які можуть використовуватися для розробки та видобутку нафти.

Крім економічних санкцій, щодо Росії діють інші обмежувальні заходи ЄС як реакція на українську кризу: індивідуальні заходи та заходи у зв'язку з "незаконною анексією Криму та Севастополя". За матеріалами газета День.