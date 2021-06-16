ЄС прогнозує тривалу "негативну спіраль" у відносинах з Росією - Боррель

Росія залишатиметься для Євросоюзу найбільшим сусідом, але її агресивна поведінка значно ускладнює повернення до конструктивних двосторонніх відносин, тож політика ЄС стосовно Росії має бути триєдиною.

Про це сьогодні під час пресконференції у Брюсселі з нагоди представлення оновленого бачення стосовно подальших відносин між ЄС і Росією заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Росія залишається для Європейського Союзу найбільшим сусідом, вона є важливим глобальним гравцем. Разом з цим, свідомий політичний вибір російської влади протягом кількох минулих років створив негативну спіраль у наших взаєминах... Ми переконані, що у поточних умовах оновлене партнерство, яке дозволить нам реалізувати повний потенціал тісного співробітництва з Росією, є віддаленою перспективою", - зауважив Боррель.

Він окремо наголосив, що у цих умовах особливого значення набуває солідарність і єдність між країнами-членами Європейського Союзу у відстоюванні власних цінностей та інтересів і виконанні вже визначених п'яти керівних принципів політики ЄС стосовно Російської Федерації.

"Попри спроби Росії розділити нас, Європейський Союз раз за разом демонструє єдність, яка залишається великим спільним надбанням, та має бути навіть міцнішою. Разом з цим, ЄС має бути реалістичним та підготуватися до подальшого погіршення відносин з Росією, які й без того перебувають на найнижчому рівні. Цей подальше пониження, скоріш за все, триватиме в досяжній перспективі. З іншого боку, ми маємо спробувати дослідити шляхи, які можуть допомогти поступово змінити поточну негативну динаміку на більш передбачувані та стабільні відносини", - сказав високий представник ЄС.

"Представлена сьогодні спільна Комунікація (робочий документ - ред.) Єврокомісії й високого представника пропонує одночасно відштовхувати назад, стримувати та взаємодіяти з Росією, саме у такому порядку, - на основі принципів прагматизму та спільного розуміння цілей, що їх має Росія", - додав Боррель.

Він розкрив кожен із трьох напрямків у побудові двосторонніх відносин між ЄС і Росією.

Перший пропонує відштовхувати Росію назад у питаннях, що пов'язані із порушенням прав людини, з порушенням норм міжнародного права, в тому числі щодо країн-членів ЄС та до країн -сусідів. ЄС має продовжувати захищати демократичні цінності, які є предметом для спільного занепокоєння всіх членів ООН, ОБСЄ, Ради Європи, і не можуть розглядатися виключно з точки зору внутрішніх справ будь-якої країни.

"В якості фундаментальної складової, ми будемо продовжувати підтримувати Україну, її територіальну цілісність, суверенітет та незалежність. Це включає те, що ми будемо продовжувати закликати Росію прийняти свою відповідальність як сторони конфлікту, та виконати Мінські угоди", - наголосив високий представник ЄС.

Другий напрямок - стримування, - має бути спрямований на протидію спробам Росії підривати інтереси Європейського Союзу. Для реалізації цього напрямку ЄС має надалі розвивати власну стійкість, кібернетичну безпеку та оборонні спроможності, вдосконалювати стратегічні комунікації та власну здатність протидіяти інформаційним маніпуляціям та дезінформації

"Ми маємо продовжувати зміцнення наших спроможностей у протидії гібридним загрозам, скористатися перевагами енергетичного транзиту та підтримати енергетичну безпеку наших сусідів. Наш енергетичний транзит, як частина енергетичного балансу, матиме суттєвий вплив на Росію, яка залишається великим постачальником гідрокарбонатів. Наприкінці, ми також маємо наростити нашу підтримку партнерам на Сході, підвищити їх стійкість шляхом імплементації та продовження реформ", - підкреслив Боррель.

За його словами, третім напрямком відносин між ЄС і Росією є взаємодія у вирішенні ключових глобальних проблем, що відповідає спільним інтересам.

Серед таких проблем високий представник ЄС назвав, зокрема, подолання пандемії COVID-19, яка не визнає жодних національних кордонів. При цьому варто враховувати, що протяжність спільного кордону між ЄС і Росією складає близько 2000 кілометрів.

Ще один можливий напрямок взаємодії - діалог у боротьбі з кліматичними змінами, який є особливо актуальним з наближенням кліматичної конференції COP26 у Глазго та в період після цього заходу.

Крім того, ЄС має продовжувати тактику залучення російського уряду до вирішення численних економічних проблем у двосторонніх відносинах.

Взаємодія з Росією є необхідною також для розвитку контактів між людьми та для підтримки громадянського суспільства. У цьому контексті, за словами Борреля, ЄС має бути більш гнучким та креативним, зокрема, у сфері полегшення візового режиму, особливо для молодих людей, представників академічної та професійної спільноти РФ.

Врешті, наголосив високий представник, Євросоюз має співпрацювати з Росією у вирішенні низки регіональних проблем, таких як ситуація на Близькому Сході, в Афганістані, в Лівії або навколо "ядерної програми" Ірану. Спільним інтересам може відповідати також вирішення глобальних проблем, на кшталт боротьби з тероризмом або нерозповсюдження зброї масового знищення.

"Такими є пропозиції, які ми розробили разом із Європейською Комісією, щоб просунути вперед наші відносини з Росією. Ми будемо тісно співпрацювати з нашими партнерами - G7, НАТО, та з іншими, що є близькими нам за світоглядом. Ми хочемо розвивати такі відносини (з Росією - ред.). Але нам потрібно робити це так, щоб наші цінності і принципи були краще захищені", - наголосив Боррель.

Як вже повідомлялося, 24 травня під час саміту у Брюсселі лідери ЄС провели дискусію щодо стану відносин між ЄС і Російською Федерацією та доручили високому представнику ЄС підготувати деталізовану "широку" доповідь щодо можливих напрямків подальших відносин з Російською Федерацією.

21 червня у Люксембурзі відбудеться засідання Ради ЄС із закордонних справ, під час якого керівники зовнішньополітичних відомств країн-членів проведуть поглиблене обговорення представлених сьогодні пропозицій високого представника ЄС і Єврокомісії. За матеріалами Укрінформ.