ЄС розширив санкції за окупацію Криму: в список потрапили ще вісім осіб

Євросоюз розширив список санкцій за окупацію українського Криму. В оновлений документ потрапили ще вісім осіб, повідомляється в пресрелізі Ради Європи.

11 жовтня ЄС ввів санкції проти восьми осіб за підрив територіальної цілісності України.

Тепер до списку санкцій ЄС включені 185 осіб і 48 організацій.

До оновленого списку потрапили співробітники правоохоронних органів - судді, прокурори і співробітники служб безпеки з окупованого Криму.

Фігурантам заморозять активи в ЄС і заборонять поїздки на територію Євросоюзу.

Імена підсанкційних осіб будуть пізніше опубліковані в офіційному журналі ЄС. У червні 2014 року ЄС вперше ввів санкції проти Росії за спроби підірвати територіальну цілісність України і дестабілізувати країну.

Зараз у зв'язку з агресією проти України діють три пакети санкцій ЄС проти Росії: секторальні, персональні і за окупацію Криму.

21 червня 2021-го Рада ЄС продовжила санкції проти Росії за окупацію Криму до 23 червня 2022 року, а 27 червня повідомлялося, що аналогічне рішення прийняли Північна Македонія, Албанія, Норвегія, Україна і Грузія.

10 вересня ЄС продовжив персональні санкції за агресію проти України на пів року - до 15 березня 2022. За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ.