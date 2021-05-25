ЄС заборонив білоруським авіакомпаніям літати в країни Європи

На саміті ЄС заборонили білоруським авіакомпаніям польоти над територією Євросоюзу. Також європейські авіакомпанії закликали уникати повітряного простору над Білоруссю.

Про це повідомив речник президента Євроради Шарля Мішеля Баренд Лейц.

"Висновки про Білорусь ухвалені", - написав він.

"Європейська Рада рішуче засуджує вимушену посадку рейсу Ryanair у Мінську (Білорусь) 23 травня 2021 року, що ставить під загрозу авіаційну безпеку, та затримання білоруською владою журналіста Рамана Протасевича та Софії Сапеги", - йдеться у заяві.Читайте також: Протест світу та наслідки для Лукашенка. Що відомо про затримання Романа Протасевича у Мінську

Так, Європейська Рада:

вимагає негайного звільнення Романа Протасевича і Софії Сапеги і того, щоб їх свобода пересування була гарантована;

закликає Міжнародну організацію цивільної авіації терміново розслідувати цей інцидент;

пропонує Раді якнайшвидше ухвалити додаткові списки осіб та юридичних осіб на основі відповідної санкційної бази;

закликає Раду прийняти подальші цільові економічні санкції;

закликає всіх перевізників з ЄС уникати повітряного простору Білорусі;

закликає Раду вжити необхідних заходів для заборони повітряного простору ЄС білоруськими авіакомпаніями та недопущення доступу до аеропортів ЄС рейсів, що виконуються такими авіакомпаніями.

Європейська рада продовжуватиме розглядати це питання.

Також в ЄС "солідарні з Латвією після вислання дипломатів Білоруссю".

Одразу після інциденту латвійська авіакомпанія AirBaltic вирішила не літати над Білоруссю. МЗС Білорусі оголосило послу Латвії, що він та весь персонал посольства, за винятком одного технічного співробітника, мають залишити країну.Міністерство закордонних справ Латвії оголосило про симетричну відповідь на дії Білорусі.

В МЗС України назвали затримання білоруського журналіста Протасевича "черговою атакою на свободу слова" та закликали його звільнити. А президент Зеленський доручив підготувати рішення про припинення авіасполучення між Україною та Білоруссю.

Міжнародна організація цивільної авіації заявила, що не закриватиме повітряний простір над Білоруссю після примусової посадки літака Ryanair та затримання Протасевича. Водночас низка авіакомпаній вже посилає свої літаки в обхід.

ЄС зупинив інвестиційну допомогу для Білорусі.

За матеріалами UA: Суспільне