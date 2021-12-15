Єврокомісія розробила план дій на випадок подальшої агресії РФ проти України

Європейська комісія за дорученням Європейської ради розробила варіанти дій на випадок ескалації ситуації внаслідок концентрації російських військ біля кордонів України і представить їх завтра на зустрічі європейських лідерів у Брюсселі.

Про це заявив віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович на пленарному засіданні Європарламенту, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми виконуємо завдання, дане нам Європейською радою, яка просила розробити варіанти на випадок, якщо ситуація стане більш драматичною і буде реальна небезпека подальшої ескалації або подальшої агресії (Росії – ред.) проти України. Ми маємо готові варіанти... і представимо ці опції на розгляд Європейської ради завтра. Ми також закликаємо до мирного врегулювання, до деескалації та використання дипломатичних каналів для врегулювання», - наголосив Шефчович.

Він зауважив, що під час парламентських слухань багато депутатів висловили занепокоєння щодо масованої російської військової присутності вздовж східного кордону України.

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«Я хотів би підтвердити ще раз наші непохитні зобов’язання щодо суверенітету та територіальної цілісності України. Окрім політичного співробітництва ми підтримали Україну, надавшии понад 40 мільярдів євро з 2014 року. Ми також працюємо в інших секторах, у всіх сферах - від енергетики до критичних сировинних матеріалів. Ми підтримуємо Україну у структурних реформах та в модернізації адміністративного управління», - нагадав віцепрезидент Єврокомісії.

Як повідомлялося, 16 грудня у Брюсселі відбудеться зустріч глав держав та урядів Євросоюзу у форматі Європейської ради, які мають намір обговорити найгостріші проблеми, що постають перед Європою, зокрема подолання пандемії, проблеми міграції та безпеки. Європейські лідери ознайомляться з пропозиціями до Стратегічного компасу ЄС та проаналізують ситуацію з надвисокими цінами на європейському енергетичному ринку. Одним із ключових питань саміту буде обговорення готовності Європейського Союзу до негайних дій на випадок, якщо Росія наважиться розв’язати нову відкриту агресію проти України.