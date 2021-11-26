Європарламент заявив про відповідальність Росії за злочини найманців із "групи Вагнера"

Європейський парламент 25 листопада ухвалив резолюцію щодо порушення прав людини найманцями з російської "групи Вагнера". Про це повідомила пресслужба Європарламенту.

Документ підтримало 585 євродепутатів, 40 проголосували проти, 43 утрималися.

"Депутати Європарламенту рішуче засуджують жахливі злочини, скоєні російською воєнізованою організацією "група Вагнера" та пов'язаними з нею приватними військовими структурами у різних зонах конфлікту", - ідеться у повідомленні.

Члени Європарламенту заявили, що російська держава "схоже, несе відповідальність" за фінансування, навчання, управління та оперативне командування цими воєнізованими групами. Вони вказали, що діяльність "групи Вагнера" відповідає поширенню впливу Росії у зонах конфліктів.

"Депутати Європарламенту наполягають на тому, що "групу Вагнера" та інших найманців у сфері безпеки, очолюваних Росією, треба розглядати як довірені організації Російської держави", - повідомили у пресслужбі.

У резолюції ідеться, що "група Вагнера" причетна до багатьох конфліктів по всьому світу, зокрема в Україні, Сирії, Судані, Мозамбіку, Лівії, Центральноафриканській Республіці та Венесуелі. З огляду на це депутати підтримали заяву голови європейської дипломатії Жозепа Борреля про неминуче ухвалення адресних санкцій ЄС проти "відповідних фізичних та юридичних осіб, пов'язаних із "групою Вагнера", а також проти фізичних та юридичних осіб, які працюють із ними.

Також депутати закликали всіх, хто користується послугами "групи Вагнера", припинити це та розірвати зв'язки з групою.

У документі члени Європарламенту закликають Європейську комісію забезпечити, щоб кошти ЄС "за жодних обставин не могли використати країни- отримувачі для фінансування приватних військових компаній", причетних до порушень прав людини.

Перед голосуванням автор доповіді, яка стала основою резолюції, євродепутат Андрюс Кубілюс (Литва) заявив, що "всі знають, що таке кремлівська "група Вагнера", які військові злочини у Криму, на Донбасі, у Сирії, Лівії, у ЦАР та в інших місцях вони здійснили - тортури, вбивства, сексуальне насильство, масові страти, насильницькі зникнення", пише "Укрінформ".

"Дотепер ніхто не був притягнутим за це до міжнародної відповідальності... Саме тому буде дуже важливим після ухвалення резолюції продовжити роботу Європарламенту та інших інституцій ЄС, щоб дати раду цьому утворенню. Це створена Кремлем тіньова організація, військова сила з чіткими ознаками бандитського угруповання у всій своїй діяльності. Такі підконтрольні уряду тіньові організації не підпадають під дію конвенцій, що забороняють діяльність найманців, або будь-яких інших міжнародних регуляторних правил, що застосовують до приватних безпекових компаній", - заявив євродепутат.

Депутат Свен Міксер (Естонія) заявив, що приватна військова компанія "Вагнер" має "тісні зв'язки" з керівництвом РФ.

"Ця група відправляє своїх найманців у зони конфлікту в усьому світі, вона використовується, щоб приховати причетність Росії до таких конфліктів і вивести її з-під відповідальності. Ми мусимо не дозволити обдурити себе такими діями", - наголосив він.

Євродепутатка Віола фон Крамон-Таубадель (ФРН) заявила, що найманці "групи Вагнера" за гроші вбивають українців на Донбасі та розкрадають мінеральні ресурси країн.

"Настав час голосно говорити про найманців, яким платять за вбивства по всьому світу. "Наш бізнес - смерть, і бізнес іде добре" - ці слова були на шевронах 33 членів "групи Вагнера", заарештованих у Білорусі торік. Російські найманці прямували на чергову "місію" до Африки. Насправді це була спланована операція української розвідки для притягнення їх до відповідальності за злочини на Донбасі", - заявила вона, нагадавши про роль керівника Офісу президента України Андрія Єрмака у перенесенні цієї операції.

За словами фон Крамон-Таубадель, найманням членів "групи Вагнера" займається друг президента РФ Володимира Путіна Євген Пригожин.

"Україна, Сирія, Судан, Мозамбік, Лівія, Центральноафриканська Республіка, Венесуела - люди у цих та інших країнах постраждали від злочинів, що були скоєні цими найманцями. ЄС має відповісти застосуванням більш жорстких заходів. Щоб зробити це, ЄС потрібна більш тісна взаємодія з союзниками НАТО. Персональні санкції мають бути застосовані проти всіх, хто вдається до цієї нелюдської діяльності. Таким чином, ми покажемо "групі Вагнера" та іншим подібним утворенням, що смерть - це не бізнес, це злочин проти людства, і він матиме для них тяжкі наслідки", - сказала вона. За матеріалами "Гордон".