Європейський мовний союз відмовив Білорусі в участі у "Євробаченні".

Європейський мовний союз (EBU) відмовив Білорусі в участі у "Євробаченні" через невідповідність нової пісні правилам пісенного конкурсу. Раніше Білорусь намагалася відправити на "Євробачення" провладний гурт "Галаси ЗМеста", який запропонував для конкурсу пісню "Я навчу тебе" з неоднозначним політичним підтекстом.

Про це йдеться на офіційному сайті "Євробачення".

"У середу, 10 березня, ми написали телекомпанії БТРК, що відповідає за участь Білорусі в пісенному конкурсі "Євробачення", з проханням вжити всіх необхідних заходів для внесення поправок у свою участь у заході цього року, щоб переконатися, що воно відповідає правилам змагання. Після цього БТРК представила нову пісню тих же артистів в узгоджені терміни", - йдеться у повідомленні EBU.

Згідно з ним, EBU і Контрольна група, яка керує конкурсом, ретельно вивчили нову пісню, аби оцінити її право на участь в конкурсі.

"Був зроблений висновок про те, що нова пісня також порушує правила конкурсу, які гарантують, що конкурс не буде використаний і не завдасть шкоди репутації. Оскільки БТРК не зміг подати заявку протягом продовженого терміну, на жаль, Білорусь не братиме участі в 65-му пісенному конкурсі "Євробачення" у травні", - підсумували в EBU.Що передувало

Гурт "Галаси ЗМеста" запропонував для конкурсу "Я навчу тебе" з неоднозначним політичним подтекстом.

Колишні "КВНщики" з міста Барановичі утворили гурт близько 10 років тому. Але навіть у межах Білорусі про них донедавна ніхто не чув. З початком протестів проти Олександра Лукашенка гурт почав публікувати відео з піснями, в яких висміював білоруську опозицію та її лідерів.

9 березня стало відомо, що саме цей гурт представлятиме країну на конкурсі "Євробачення" з піснею "Я навчу тебе", яка, зокрема, містить такі рядки:

"Я научу тебя плясать под дудочку,

Я научу тебя клевать на удочку,

Я научу тебя ходить по струночке,

Ты будешь радоваться всему".

За добу після публікації відео на YouTube-каналі Євробачення-2021 його переглянули понад 300 тисяч разів. Кількість дизлайків - 24 тисячі, значно перевищувала число позитивних реакцій - 3, 2 тисяч реакцій.

Наразі це відео зникло з офіційного YouTube-каналу конкурсу, а Європейський радіомовний союз (EBU) опублікував заяву щодо білоруських учасників.

Як йшлося в повідомленні, в межах регулярної процедури EBU ретельно вивчив "Я навчу тебе", аби переконатися, що вона відповідає правилам змагань. Висновок організаторів - пісня ставить під сумнів неполітичний характер конкурсу та може негативно вплинути на його репутацію.

Європейський радіомовний союз доповідав, що вони повідомили Белтелерадіокомпанію, що в теперішньому форматі пісня не може брати участь у конкурсі. На "Євробачення" необхідно було подати змінену версію або нову роботу, яка відповідає його правилам. У протилежному випадку Білорусь погрожували дискваліфікувати. За матеріалами UA: Суспільне Новини