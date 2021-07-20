Європейський регулятор почав експертизу вакцини від коронавірусу французької компанії Sanofi

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) розпочало процедуру послідовної експертизи вакцини від коронавірусу французької компанії Sanofi Vidprevtyn. EMA оцінить відповідність препарату звичайним стандартам ЄС, в тому числі по ефективності, безпеки і якості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз EMA.

Регулятор зазначив, що рішення прийнято на підставі попередніх лабораторних досліджень і ранніх клінічних випробуваннях у дорослих.

"EMA буде оцінювати дані по мірі їх надходження, щоб вирішити, чи переважують переваги існуючи ризики", - зазначено в пресрелізі.

Зазначається, що експертиза триватиме доти, доки не буде доступно достатньо доказів для формальної заявки на отримання реєстраційного сертифіката.

На початку липня компанія Sanofi оголосила про початок третього етапу клінічних випробувань своєї вакцини від коронавірусу. Очікується, що препарат може надійти до грудня.