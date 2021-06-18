Європейський союз погодив секторальні санкції проти Білорусі

Європейський союз 18 червня ухвалив нові секторальні санкції проти Білорусі, які наклали за примусову посадку літака у Мінську та затримання журналіста Романа Протасевича.

Про це в Twitter повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

Стало зрозуміло, що існує угода про секторальні санкції ЄС щодо Білорусі за трьома сферами - калійні добрива, банківська справа і нафта - з політичним "зеленим світлом" на раді у закордонних справах в понеділок (21 червня - ред.). Має фіналізуватися найближчими днями, - зазначив журналіст.

Нагадаємо, 10 червня Євродепутати закликали ЄС відключити Білорусь від платіжної системи SWIFT, заборонити брати участь в Олімпіаді і розширити персональні санкції проти усіх, хто причетний до затримання Романа Протасевича і Софії Сапеги. У резолюції депутати закликали Євросоюз розширити санкції проти Білорусі, включивши до списку всіх причетних до посадки літака Ryanair та затримання Протасевича і Сапеги.

16 червня 2021 року, посли країн Європейського союзу схвалили новий пакет санкцій проти Білорусі. Повний перелік санкцій, а також компаній та осіб, які під них потрапили, опублікують 21 червня. За матеріалами parlament.ua