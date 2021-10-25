Євросоюз цього тижня знову залишить Україну у списку країн, безпечних для подорожей - журналіст

Європейський союз протягом цього тижня, найімовірніше, не викреслить Україну зі списку безпечних для подорожей країн. Про це 25 жовтня у Twitter повідомив редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рікард Йозвяк.

"Схоже, Україна залишиться у європейському списку рекомендованих для подорожей третіх країн і цього тижня. Але ситуацію потрібно відстежувати, оскільки нова пропозиція потенційно може бути пізніше цього тижня", - написав журналіст. За матеріалами Гордон.