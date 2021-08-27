Євросоюз відновлює COVID-обмеження на в'їзд для США та ще п'яти країн

Європейський Союз цієї п'ятниці запустив процес відновлення коронавірусних обмежень (карантин, обов'язкові тести) для невакцинованих громадян Сполучених Штатів Америки та ще 5 держав.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters із посиланням на двох європейських дипломатів.

Так, окрім США, мова йде про Ізраїль, Ліван, Північну Македонію, Косово та Чорногорію.

Остаточної чинності таке рішення ЄС має набути вже в понеділок - 30 серпня. Але якщо жодна з держав-членів ЄС не заблокує його.

Як повідомляв Укрінформ, Рада ЄС 15 липня додала Україну до списку країн, з якими державам-членам Євросоюзу рекомендовано поступово знімати обмеження на "несуттєві" подорожі, що були пов'язані із пандемією COVID-19.

З того часу переважна більшість країн ЄС скасували суворі заборони на в'їзд для українських туристів. Водночас деякі країни залишили обмеження у вигляді вимоги вакцинації чи негативних тестів на коронавірус.

Як повідомлялося, станом на ранок п'ятниці у світі кількість випадків зараження коронавірусом становить майже 215,5 мільйона, понад 192,6 мільйона людей одужали.

Найбільше випадків COVID-19 від початку пандемії зареєстровано у США (39 342 153), Індії (32 603 188) та Бразилії (20 676 561). За матеріалами Укрінформ.