Євросоюз вилучив шість країн із "зеленого" списку подорожей

Рада ЄС оголосила про оновлення переліку країн, з якими рекомендовано поступово скасовувати обмеження на несуттєві подорожі в умовах пандемії: до нього додали одну та вилучили шість держав.

Як повідомляє Укрінформ, така інформація оприлюднена на сайті Європейської ради.

"Відповідно до рекомендацій щодо поступового скасування тимчасових обмежень на несуттєві подорожі до Євросоюзу, Рада ЄС оновила перелік країн, спеціальних адміністративних регіонів та територіальних утворень, для яких обмеження на подорожі мають бути скасовані. Зокрема, до цього списку додано Уругвай, водночас Албанія, Вірменія, Азербайджан, Бруней, Японія і Сербія були вилучені з нього", - йдеться у повідомленні.

Отже, на основі критеріїв та умов, що визначені в рекомендаціях ЄС, з 9 вересня країни-члени мають поступово скасовувати обмеження на зовнішніх кордонах для громадян таких країн: Австралія, Боснія і Герцеговина, Канада, Йорданія, Нова Зеландія, Катар, Республіка Молдова, Саудівська Аравія, Сінгапур, Південна Корея, Україна, Уругвай, Китай (за умови взаємності).

Обмеження на подорожі мають також поступово скасовуватися для спеціальних адміністративних регіонів Китаю: Гонконгу та Макао. До таких територій на особливих умовах віднесено також Тайвань.

Як повідомлялося, критерії для визначення країн, з якими члени ЄС можуть поступово скасовувати обмеження, були оновлені 20 травня 2020 року. Вони враховують епідеміологічну ситуацію, а також загальні заходи, які вживаються для боротьби з COVID-19.

Країни, асоційовані із Шенгенською зоною (Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія, Швейцарія), також є учасниками цих рекомендацій.

30 червня 2020 року Рада ЄС ухвалила рекомендації щодо поступового скасування тимчасових обмежень на несуттєві подорожі до Євросоюзу.

Відповідний перелік країн регулярно переглядається та оновлюється за рішенням Ради ЄС.