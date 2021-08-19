Євросоюз визнав українські COVID-сертифікати у застосунку "Дія"

Європейський Союз офіційно визнав, що українські COVID-сертифікати в застосунку "Дія" відповідають європейським.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України, пише Укрінформ.

"ЄС офіційно визнав, що українські COVID-сертифікати в застосунку "Дія" відповідають європейським. Українці знову зможуть безпечно подорожувати без обмежень, які спричинила пандемія", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 20 серпня Мінцифри, МОЗ, віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України спільно з головою Представництва ЄС в Україні проведуть брифінг під час якого розкажуть про проєкт, його технічну частину, про те як все буде працювати та коли українці зможуть подорожувати з сертифікатами в "Дії.

У відомстві пояснюють, що COVID-сертифікат - це документ у "Дії, який підтверджуватиме статус про вакцинацію, негативний результат ПЛР-тесту або те, що людина одужала від коронавірусної хвороби. Сертифікат з'явиться поруч з іншими цифровими документами у застосунку.

З 1 липня Міністерство цифрової трансформації запустило бета-тестування COVID-сертифікату в застосунку "Дія. Громадяни, які пройшли повний курс вакцинації від COVID-19, можуть згенерувати в застосунку "Дія цифрову версію COVID-сертифікату.