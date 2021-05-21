Євросоюз введе "ковідні" сертифікати з 1 липня

З 1 липня в Євросоюзі введуть безкоштовні імунні сертифікати до коронавірусу: доказ, що носій такого документа захищений від хвороби COVID- 19. Про це пише пресслужба Єврокомісії.

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Документ EU Digital COVID Certificate буде цифровим - з QR-кодом. При необхідності його можна отримати і в паперовій формі.

У сертифікаті будуть враховуватися зокрема щеплення, що не схвалені в ЄС, але є в списку вакцин від ВООЗ (ті, які схвалені до використання в умовах надзвичайної ситуації за процедурою EUL).

Раніше в Європарламенті збиралися обмежитися тільки вакцинами, які отримали зелене світло від Європейського агентства лікарських засобів (EMA): BioNTech/Pfizer (Comirnaty), Moderna, Oxford-AstraZeneca (Vaxzevria) і Johnson & Johnson (Janssen). У підсумку в ЄС вирішили, що визнають вакцинацію і Oxford-AstraZeneca (вироблена в Індії і Південній Кореї), Covishield і Sinopharm/BIBP.

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Крім даних про вакцинацію, такі сертифікати можуть містити дані про імунітет в результаті перенесеної хвороби, або негативний ПЛР-тест.

"Держави-члени повинні утримуватися від накладання додаткових обмежень на поїздки власників такого цифрового сертифікату, якщо вони не є необхідними і співмірними з точки зору охорони здоров'я населення", - підкреслюють в ЄС.

Проте, кожна держава ЄС сама вирішуватиме, визнавати чи ні сертифікат про щеплення тією чи іншою вакциною. Наприклад, Франція не піде шляхом Греції та не стане дозволяти в'їзд тим, хто щеплений російською вакциною Sputnik V. На початку травня на той час глава МОЗ Максим Степанов заявив, що опрацьовується впровадження "ковідних сертифікатів" - вони можуть з'явитися до 1 липня.