Імпічмент Трампа: у Сенаті перейшли до аргументів захисту

Команда адвокатів експрезидента США Дональда Трампа у справі про імпічмент в п'ятницю почали представляти свої аргументи на слуханнях у Сенаті. До цього впродовж двох днів відбувалися виступи сторони обвинувачення.

За графіком, адвокатам виділено 16 годин впродовж двох днів, передає власний кореспондент Укрінформу.

Очолює захист Трампа відомий американський юрист Брюс Кастор. Ще одна відома персона в команді - адвокат Девід Шоен, який раніше представляв у суді інтереси Роджера Стоуна, давнього соратника Трампа.

Перед слуханнями вони вже заявили, що їм не потрібні два дні для виступів, а вистачить 3-4 годин.

На початку адвокати Трампа заявили, що процес імпічменту є неконституційним - попри те, що Сенат напередодні не підтримав цього твердження під час спільного голосування. Крім того, юристи почали демонструвати кадри з маніфестацій, що охопили Сполучені Штати минулого літа під гаслом "Життя чорних мають значення". Таким чином, вони намагалися порівняти погроми, які влаштували у Конгресі прихильники Трампа, та їхні спроби зірвати затвердження результатів президентських виборів із виступами громадян проти свавілля поліції.

Тим часом серед республіканських законодавців почали виникати занепокоєння щодо якості юридичного захисту Трампа в процесі імпічменту в Сенаті. Зокрема, телеканал CNN процитував одного з представників Республіканської партії: "Останнє, що нам потрібно, це повторити катастрофу, яку ми побачили у вівторок".

Законодавець апелював до провального виступу адвокатів експрезидента цього вівторка, коли навіть сам Трамп висловив невдоволення своїм захистом. У цьому зв'язку сенатор-республіканець зазначив, що його однопартійці чекали професійної роботи адвокатів, однак те, що відбувається, ускладнює перспективи виправдання експрезидента.

**У Сенаті США проходять судові слухання у справі щодо імпічменту Дональда Трампа за обвинуваченням у підбурюванні до заколоту. Після висловлення аргументів сторони захисту очікується сесія запитань до менеджерів з імпічменту й адвокатів експрезидента. На початку наступного тижня має відбутися загальне голосування всіх сенаторів, які виступають у ролі великого журі присяжних. За матеріалами Укрінформ.