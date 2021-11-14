Ірак готує перший спецрейс для вивезення своїх громадян із Білорусі

Влада Іраку почне вивозити своїх громадян з Білорусі наступного тижня, повідомляє "Національне інформаційне агентство Іраку. Для тих, хто бажав потрапити до ЄС, але застряг на кордоні Білорусі та Польщі, іракців організують спецрейси.

"Перший вивізний рейс для іракців з Білорусі запланований на 18 листопада", - пише Zerkalo.io.

Раніше Ірак призупинив пряме авіасполучення з Білоруссю, і закрив два свої почесні консульства в країні.

Нагадаємо, ситуація на білорусько-польському кордоні загострилася 8 листопада: мігранти штурмують кордон, намагаючись прорватись на територію ЄС, у цьому їм допомагають білоруські силовики. Владімір Путін та Алєксандр Лукашенко використовують штучно створену міграційну кризу для тиску на Європу.

Багато мігрантів приїхали до Білорусі на запрошення фірм, пов'язаних з оточенням Лукашенка. З них взяли гроші за оформлення документів (за даними ЗМІ - близько 2600 доларів за особу), пообіцявши безперешкодний в'їзд до країн ЄС. За матеріалами ZN.UA.