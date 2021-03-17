Організація цивільної авіації Ірану оприлюднила остаточний звіт щодо катастрофи літака МАУ біля Тегерану, яка сталась 8 січня 2020 року. Причиною збиття назвали "помилку оператора системи ППО".

Про це повідомляє Reuters з посиланням на сайт іранського відомства.

Літак визначили як ворожу ціль через помилку оператора системи ППО і по ньому було випущено дві ракети, - йдеться в повідомленні.

Тим часом міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголошує, що Іран не врахував зауваження України і оприлюднив з маніпуляціями остаточний звіт про технічне розслідування збиття іранськими військовими літака МАУ.

Сьогодні Іран оприлюднив остаточний звіт за результатами технічного розслідування катастрофи українського рейсу МАУ PS752 під Тегераном. Раніше Україна направляла іранській стороні більше 90 сторінок зауважень та пропозицій цього звіту, та наполягала, аби Іран долучив їх до фінального документа, - заявив Кулеба.

За його словами, представлений Іраном документ не надає усіх обставин, не розкриває першопричини трагедії та ланцюжок дій, які до неї призвели.