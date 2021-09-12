Іран пішов на поступки щодо ядерної програми

Глава Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі в неділю, 12 вересня прибув до Ірану. Керівник ядерної служби ООН проведе переговори, які можуть послабити протистояння між Тегераном і Заходом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Гроссі прибув до Тегерана напередодні засідання Ради керуючих МАГАТЕ, яке відбудеться наступного тижня. Він зустрінеться з новим главою Організації з атомної енергії Ірану Мохаммедом Есламі.

На цьому тижні МАГАТЕ поінформувало держави-члени про відсутність прогресу з двох основних питань: пояснення слідів урану, виявлених на декількох старих, незаявлених об'єктах, і отримання термінового доступу до деякого обладнання для моніторингу, щоб агентство могло продовжувати відстежувати окремі частини ядерної програми Ірану відповідно до угоди 2015 року.

Окремі непрямі переговори між США та Іраном про повернення до дотримання умов угоди були припинені з червня. Вашингтон і його європейські союзники закликають Адміністрацію президента Ебрагіма Раїсі, яка вступила на посаду в серпні, повернутися до переговорів.