Іран відреагував на рішення канадського суду щодо катастрофи літака МАУ

В Ірані заявили, що провінційний суд Канади не має юрисдикції приймати рішення щодо позову про відшкодування збитків внаслідок катастрофи українського пасажирського літака МАУ, збитого торік Іранською революційною гвардією.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

"Всім відомо, що канадський суд не має юрисдикції щодо цієї авіакатастрофи (оскільки вона сталася за межами Канади - ред.)", - заявив журналістам речник МЗС Ірану Саїд Хатібзаде.

Крім того, за його словами, рішення суду є безпідставним, бо "не базується на свідченнях очевидців".

Очікується, що незабаром у Канаді відбудеться друге судове засідання, яке визначить розмір відшкодувань, на які можуть розраховувати близькі й родичі загиблих. У разі відмови Ірану від участі у цьому засіданні на його державне майно може бути накладений арешт.

Видання зазначає, що іноземні держави, як правило, не підпадають під юрисдикцію канадських судів, але канадський закон від 2012 р. обмежив цей імунітет для країн, зазначених як "прихильники тероризму в іноземних державах", серед яких є Іран.

Як повідомлялося, Верховний суд канадської провінції Онтаріо визнав збиття літака української авіакомпанії МАУ поблизу Тегерана терористичним актом.

Літак авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що виконував рейс PS-752 за маршрутом Тегеран-Київ, зазнав катастрофи в Ірані 8 січня 2020 року. На борту перебували громадяни шести країн: Ірану, Канади, України, Швеції, Афганістану та Великої Британії. Всі 176 людей, які були в літаку, загинули, серед них - 11 українців.

Іранська влада після кількох днів заперечень визнала, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом протиповітряної оборони.

Іранський орган цивільної авіації оприлюднив остаточний звіт щодо збиття українського пасажирського літака у січні 2020 року. У документі зазначається, що причиною рішення збити літак була помилка оператора протиповітряної оборони, який визначив літак як "ворожий об'єкт". За матеріалами Укрінформ.