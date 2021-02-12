Італія посилює обмеження через COVID-19: переміщення між регіонами заборонені до 25 лютого

Рада міністрів Італії ухвалила рішення про посилення обмежувальних заходів у зв'язку з пандемією коронавірусу і поширенням нових штамів COVID-19, повідомляють у п'ятницю західні ЗМІ.

Щодо продовження заборони на переміщення між регіонами Італії до 25 лютого оголосив прем'єр-міністр Джузеппе Конте, який йде у відставку.

Крім того, з неділі епідеміологічну обстановку в регіонах Абруццо, Лігурія, Тоскана і автономній області Трентіно буде присвоєно "помаранчевий рівень". Це означає, що там будуть закриті бари, ресторани і музеї.

Решта регіонів Італії залишаються в "жовтій" зоні: бари і ресторани відкриті для відвідування до 18:00 за місцевим часом, уночі в країні діє комендантська година.

З початку пандемії COVID-19 в Італії було зареєстровано майже 2,7 млн випадків зараження інфекцією. Понад 93 тис. пацієнтів померли від наслідків зараження інфекцією.

За матеріалами Інтерфакс-Україна.