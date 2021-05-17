Италия смягчила условия въезда в страну, а Испания готовится к приему туристов

Согласно новому правительственному распоряжению с 16 мая граждане Евросоюза и Шенгенской зоны, а также Израиля и Великобритании могут путешествовать по стране и въезжать в Италию без обязательного карантина.

Соответствующий приказ подписал министр здравоохранения Роберто Сперанца. Заодно продолжаются эксперименты с рейсами COVID-free из США, Арабских Эмиратов, Японии и Канады. Их принимают 4 аэропорта: Рим, Милан, Венеция, Неаполь. Заключаются они в том, что человек сдает за 48 часов тест перед вылетом и второй - по прилете в аэропорту.

Есть надежда, что скоро в Италии введут так называемый зеленый пропуск - аналог европейского сертификата, который позволит путешествовать внутри страны. По словам руководителя принимающей компании Tezoro Srl Виктора Сергеева, Италия последовательно и достаточно быстро снимает ограничения. Этому предшествовало заявление премьер-министра Марио Драги о стратегии страны, направленной на постепенный перезапуск туризма. С 16 мая для граждан ряда стран отменился карантин при въезде. Сегодня же вся Италия, кроме области Валле д'Аоста, становится "желтой" зоной, начинается ослабление ограничений в жизни страны. В первую очередь отменяются запреты на перемещения между областями и внутри них, что является основным условием запуска внутреннего туризма, открываются рестораны и бары (пока только открытые террасы). Активно обсуждается вопрос об уменьшении или отмене комендантского часа и открытии пляжей. "Мы ждем массовой отмены ограничений в самое ближайшее время, благо текущая эпидемиологическая ситуация в стране и прогресс в вакцинации населения позволяют надеяться на такой оптимистичный сценарий развития событий. Также готовится к введению так называемый зеленый паспорт, который до начала использования общеевропейского документа позволит туристам, прошедшим вакцинацию, переболевшим COVID-19 или предоставившим отрицательный тест на коронавирус, свободно приезжать в страну с туристическими целями. Его введение запланировано на конец мая, но, как обычно в подобных случаях, точные даты не называются", - комментирует эксперт.

В тоже время, Министр туризма Испании Рейес Марото анонсировал скорое открытие границ страны для туристов со всего мира. По словам Марото, условия уже позволяют Испании начать принимать туристов. Об этом сообщает EURACTIV.

Отмечается, что в нынешнем году власти Испании рассчитывают, что в страну приедет не менее 45 млн туристов со всего мира. Власти Мспании рассчитывают на систему зеленых паспортов, благодаря которой в Испанию без ограничений смогут попасть вакцинированные от COVID-19 туристы.

В особенности испанские власти надеются на популярность таких курортов как Канарские, Балеарские острова и побережье Коста дель Соль.

В правительстве уже запустили рекламную кампанию, призванную привлечь иностранных туристов в страну.

Однако власти до сих пор не представили четких правил, по которым будут приниматься туристы из разных стран.