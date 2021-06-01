Ізраїль відмовився продавати зброю Білорусі та іншим державам з "проблематичним" режимом

Ізраїль за минулий рік збільшить на 15% оборонний експорт, попри на пандемію коронавірусу. При цьому не було постачання країнам з диктатурами або суперечливими режимами, такими як Білорусь і М'янма. Про це заявив міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц, передає УНН з посиланням на Ynetnews.

"У міністерстві відзначили, що Ізраїль не веде справи з диктатурами або суперечливими режимами, такими як Білорусь і М'янма. Ганц додав, що Ізраїль не експортує зброю до країн, які здійснюють геноцид, і подбав про те, щоб всі торгові партнери відповідали моральним стандартам країни", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що у 2020 році військовий експорт країни досяг 8,3 мільярда доларів, чому сприяло зростання числа підписаних угод на 15 відсотків у порівнянні з попереднім роком.

Так, попри на побоювання, що пандемія коронавірусу вплине на продажу у 2020 році, більшість угод було підписано до початку пандемії, що мало вплинуло на доходи. Міністерство згадало нові ринки, які дозволять продажу підскочити на 1 мільярд доларів з 2019 року.

"За даними уряду, на радари і системи раннього попередження, а також боєприпаси й озброєння доводилося по 16 відсотків продажів, в той час, як на пілотовані літаки і авіоніку припадало 13 відсотків, так само як і на системи спостереження і оптронікі", - наголошується в повідомленні.

Ганц повідомив, що ракети, ракети і системи протиповітряної оборони склали 10%. Інші області включали системи зв'язку, безпілотні літальні апарати і розвідувальні системи.

"Продажі в Азіатсько-Тихоокеанський регіон, включаючи союзників Ізраїлю в Перській затоці, склали 44 відсотки, що склало колосальні 800 мільйонів доларів, з яких 30 відсотків припадають на Європу, 20 відсотків - в Північну Америку, чотири відсотки - в Африку і два відсотки - в Латинську Республіку Америка", - йдеться в повідомленні.

За даними Стокгольмського інституту досліджень проблем миру (SIPRI), Росія за період з 2016 по 2020 рік стала другим за величиною покупцем зброї з України, поступаючись лише Китаю.

Нагадаємо, в серпні минулого року Укроборонпром назвав топ-10 країн- імпортерів української продукції ОПК. За даними концерну, в топ-10 країн основних імпортерів української продукції, частка експорту яких склала 85%, були: Китай, Туреччина, Пакистан, Індія, Йорданія, В'єтнам, Азербайджан, Алжир, Марокко, Ефіопія.

Попри на пандемію COVID-19, у 2020 році країни світу продовжили нарощувати військові витрати, витративши на ці цілі рекордну суму - майже два трильйони (1,98 млрд) доларів. Такі дані представлені в щорічній доповіді Стокгольмського інституту дослідження проблем світу (SIPRI).

За матеріалами УНН.