Ізраїль заборонив українцям в'їзд через коронавірус

Ізраїль заборонив в'їзд до країни громадянам низки країн у зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції, а також скасував видані раніше дозволи на в'їзд.

Про це повідомляє посольство України в Ізраїлі.

"Згідно з рішенням компетентних органів Держави Ізраїль з 4 травня 2021 року в країну забороняється в'їзд іноземців із території України (зокрема і громадян України), Ефіопії, ПАР, Індії, Мексики та Туреччини", - йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що ізраїльська сторона скасувала спеціальні дозволи, видані для в'їзду до країни до 1 травня 2021 року.

"Для оформлення нового дозволу заявник має повторно звернутися до компетентних органів Держави Ізраїль", - повідомляють у посольстві. За матеріалами LB.ua