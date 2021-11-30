Ізраїль закрив кордони для іноземців через новий COVID-штам

Ізраїль з 29 листопада тимчасово заборонив в'їзд іноземців, зокрема українців, через появу нового штаму COVID-19 Omicron.



Як передає Укрінформ, про це Посольство України в Державі Ізраїль повідомляє у Фейсбуці.

У зв'язку із введенням компетентними органами Держави Ізраїль протиепідемічних заходів з метою протидії поширенню нового штаму COVID-19, з 29 листопада в'їзд іноземних громадян в Ізраїль, у тому числі українців, заборонено.

Іноземці зможуть в'їхати в країну тільки за наявності спеціального дозволу від Комітету з питань виключень.

Для отримання спецдозволу потрібно подати заявку до Комітету з питань виключень.

Детальна інформація щодо порядку отримання дозволу, підстав, за яких особа може отримати дозвіл, необхідних документів, онлайн-форми і контактів компетентних органів розміщена за посиланням.

Отримання дозволу на в'їзд в Ізраїль, навіть за наявності сертифіката вакцинації від COVID-19 і ПЛР-тесту, не звільняє від самоізоляції.

Особи, щеплені від COVID-19 вакцинами, які визнала Всесвітня організація охорони здоров'я, можуть скоротити термін самоізоляції.

25 листопада Ізраїль вніс до червоного списку ПАР, Лесото, Ботсвану, Зімбабве, Мозамбік, Намібію та Есватині.