Ізраїль закрив кордони. Як потрапити в Україну: інструкція

Ізраїль з 29 листопада закрив кордон для іноземців, включаючи громадян України, через новий штам коронавірусу "Омікрон". В'їхати в країну можна тільки при наявності спеціального дозволу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство України в Ізраїлі.

У посольстві нагадали, що Ізраїльський регулятор для протидії поширенню нового штаму коронавірусу "Омікрон" прийняв рішення з 29 листопада заборонити в'їзд на територію країни іноземцям, включаючи громадян України.

"Іноземні громадяни зможуть в'їхати в країну тільки за наявності спеціального дозволу комітету з питань винятків", - зазначили в дипмісії. Отримання спецдозволу

Для отримання спеціального дозволу на в'їзд до Ізраїлю необхідно подати заявку в Комітет з питань винятків. Зробити це можна по посилання.

Інформація про порядок отримання дозволу, підстав за якими його можна отримати, необхідні документи та онлайн-форми можна переглянути тут..

Важливо! Отримання дозволу на в'їзд в Ізраїль, навіть при наявності сертифіката вакцинації і ПЛР-тестів, не звільняє необхідності пройти самоізоляцію. Сертифікати та довідки про одужання від COVID-19

Якщо в'їжджає вакцинований або переніс коронавірус не в Ізраїлі, то йому потрібно надати документ, що підтверджує цей факт. При цьому сертифікат або довідка повинні визнані ізраїльською владою. В цьому випадку можна скоротити термін самоізоляції.

В Ізраїлі визнані вакцини, схвалені Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ):

Pfizer;

Moderna;

AstraZeneca;

Sinovac;

Sinopharm;

Serum Institute of India;

Johnson and Johnson.

Важливо! Довідка про одужання від COVID-19 підлягає перевірці МОЗ Ізраїлю, в тому числі на підставі позитивного результату молекулярного тесту NAAT.

Список країн, видають сертифікати, що підтверджуються цифровими системами Міністерства охорони здоров'я за посилання.

Детальніше з правилами в'їзду іноземців можна ознайомитися на сайті уряду Ізраїлю.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Ізраїль закрив авіасполучення з Африкою через виявлення нового штаму коронавірусу.